أمينة تتلقى العزاء في وفاة شقيقتها.. الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تتلقى المطربة أمينة، مساء الليلة، العزاء في وفاة شقيقتها عزة الفخراني، عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين. ورحلت شقيقة المطربة أمينة عن عالمنا يوم الإثنين 8 يوليو، ودفنت بمقابر الأسرة. وكانت أمينة قد شاركت المطرب العراقي محمد السالم، حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية.

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