تراند اليوم : إعلامية سعودية تفتح النار على "رانيا يوسف".. هذا ما قالته عن فستانها الفاضح...

فتحت الإعلامية السعودية حليمة مظفر، النار على الممثلة المصرية رانيا يوسف ، بعد دعوتها إلى إسقاط نظام الولاية لمن تخطوا الـ18 عامًا وإلى منح المرأة حريتها واستقلاليتها.

كانت "رانيا" عبرت عن سعادتها بالحديث عن مشروع قانون يسقط الولاية عن المرأة السعودية بعد سن الـ18، وقالت " في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": ""نعم لإسقاط الولاية بعد الـ18، نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة، نعم لاستقلال المراة".

واختتمت تغريدتها بهاشتاج "إقرار إسقاط الولاية بعد الـ18"، ووضعت علم المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار ضدها موجة هجوم إزاء تدخلها في شأن سعودي.

وغردت "مظفر" عبر حسابها على "تويتر": "الحرية التي تبحث عنها المرأة السعودية مسؤولة ومختلفة تماماً عن التي تناهجينها رانيا. ولا نحتاج رأيك.المرأة السعودية واجهت وحدها لرفع الوعي واكتساب حقوقها بجهودها وفكرها ووعيها ونرفض من يتسلقون على قضاياها ويسرقون جهودها لأجل الشهرة".

وأضافت في تغريدة منفصلة: "فضلاً رانيا لا علاقة لك نهائياً بأي شأن خاص بالمرأة السعودية.الحرية المسؤولة تختلف عن الحرية المنسلخة التي تقولين لها نعم".

وتابعت: "ولا نسمح أبداً باستغلال قضية تخص المرأة السعودية لأسباب شخصية وللفت الانتباه اليك. نصيحة خليك في قضية الفستان والبطانة أفضل".

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، الثلاثاء، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة "انتهاء الولاية على القاصر ببلوغه سن الثامنة عشرة"، وليس حتى بلوغ 21 عامًا وفق النظام القائم حاليًا.

وتحت عنوان: "لا ولاية على القاصرين في الـ18 قريبًا"، نقلت الصحيفة (شبه الرسمية) عن مصادر لم تذكرها، أن اللجنة مشكلة من ممثلين لوزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة.

وأوضحت أن الدراسة تشمل "انتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك فيكون عن طريق المحكمة المختصة".

Advertisements

ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل، فيما إذا كان القرار يتعلق بالنساء أيضًا، أم أنه يقتصر فقط على الذكور، غير أن لفظ "القاصرين" يشمل الجميع.

وظهرت تغريدات مرحبة بهذه الخطوة، تحت هاشتاج #اقرار_إسقاط_الولاية_بعد_الـ18.

وفي فبراير الماضي، أعلنت السلطات السعودية أنها بصدد دراسة مشروع متكامل لمعالجة الأخطاء في نظام ولاية الرجل على المرأة المثير للجدل، وفق إعلام محلي آنذاك.

وتأتي الخطوة - وفق مراقبين - في إطار جهود المملكة لتخفيف الانتقادات لنظام الولاية، التي تصاعدت بعد واقعة الفتاة رهف القانون، التي فرت من المملكة وحصلت على لجوء في كندا، يناير الماضي؛ بسبب ما قالت إنه "عنف" تعرضت له من قبل أسرتها، رغم نفي الأخيرة لذلك.

وحسب نظام الولاية، يتعين على المرأة البالغة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور - الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها - للسفر أو الزواج أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.

وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في أكتوبر الماضي، إنه بلاده بصدد إعادة النظر في قانون الوصاية الصادر عام 1979، مشيرا أنه يتم بحثها مع معظم أعضاء هيئة كبار العلماء.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة الانتقادات الحقوقية من طرف ناشطين حقوقيين داخل السعودية ومنظمات حقوقية دولية، تطالب المملكة بإنهاء العمل بنظام الولاية.