فيديو.. محمد عبده يكشف الطريقة التي يختار بها أغاني حفلته بالباحة

قبل ساعات من انطلاق حفل فنان العرب محمد عبده في الباحة، اليوم الأربعاء، كشف الفنان عن الطريقة التي يتم من خلالها اختيار الأغاني التي سيقدمها لجمهور الحفل.

وأظهرت لقطات تليفزيونية تم تسجيلها من داخل كواليس الإعداد للحفل (البروفة) الفنان محمد عبده أثناء البروفة حيث قال: “نكثّف البروفات في وقت ضيق جداً على كامل الأغاني ثم نختار من تلك الأغاني ما يناسب الحفل”. وأضاف الفنان محمد عبده: “اختيار أغان مناسبة لجو وفلكلور المنطقة شيء مطلوب، ولكن هناك عامل آخر وهو عدم تقديم الأغاني التي تم تقديمها في الحفلات الأخيرة الخاصة بمناطق المملكة”.