وزير الثقافة تنعى سمير جابر موسيقار الفن الشعبي في مصر

نعت الدكتورة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان والعالم الجليل سمير جابر أحد أهم الباحثين ومؤسسي فرق الفنون الشعبية في مصر والذي غيبه الموت اليوم الأربعاء ١٠ يوليو عن عمر يناهز 79 عام.
وقالت عبد الدايم إن الراحل لقب بموسيقار الفن الشعبي في مصر ومثلأيقونة للبحث الميداني في مجال التراث الشعبي في مصر والعالم العربي .
يذكر أن سمير جابر من الرعيل الأول للفرق القومية للفنون الشعبية منذ إنشائها في عام 1960، قام بعمل أطلس الرقصات الشعبية المصرية والذي يُعد من أهم
وقدم الراحل العديد من الدراسات وقام بعشرات البعثات الميدانية كباحث بمركز دراسات الفنون الشعبية منذ خمسينيات القرن الماضي، كما قام بتطبيقات عملية في تدوين حركات الرقص الشعبي باعتباره صاحب منهج علمي يساير الاتجاهات العالمية في هذا المجال، وأسهم في تدريس بعض مواد الرقص الشعبي بالمعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون.
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