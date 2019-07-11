برنامج عروض البيت الفني للمسرح وأسعار التذاكر

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، اليوم الخميس، 11 يوليو، ومنها افتتاح العرض المسرحي "أوبرا بنت عربي"، على مسرح السلام بشارع قصر العيني، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

العرض عبارة عن مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم، وكل غريبي الأطوار، وأصحاب الاختلافات فى الشكل، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فنانًا ونجوم السيرك القومى، ومشاركة الحيوانات الحية أيضًا، إضافة إلى أداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

"أوبرا بنت عربي"، بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبدالفتاح، محمد السعداوى، هانى عبدالحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، أداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب، وأبناء فرقة مسرح الشمس، وأبطال مصر من ذوى القدرات، ونجوم السيرك القومي، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق، أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ، تأليف ياسمين

فرج، إخراج هشام علي، وتتراوح أسعار التذاكر بين ثلاث فئات مختلفة، وهي "75، 50، 30" جنيهًا.يُعرض على مسرح العائم الصغير بالمنيل، مسرحية "بيت الأشباح" في تمام الساعة السابعة مساءً، تأليف وإخراج محمود جمال حديني، بطولة خريجو الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك".تتراوح أسعار التذاكر بين فئتين هما 30 و50 جنيهًا، على أن يكون الدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة.ويستضيف المسرح العائم الكبير بالمنيل، مسرحية "أبو كبسولة"، في آخر ليلة عرض، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بطولة مصطفى أبو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبدالشفيع ،تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة، هي "100، 75، 50، 25" جنيهًا.ويُعرض على مسرح الغد مسرحية "الحادثة"، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويدور العرض في إطار كوميدي حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيتهظنًا منه أنه يحبها، فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب."الحادثة" تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، بطولة ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر ، نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان، وتتراوح أسعار التذاكر بين فئتين مختلفتين وهما "20، 30" جنيهًا.

يستقبل مسرح الطليعة بالعتبة، مسرحية "شباك مكسور"، بقاعة زكي طليمات في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، تأليف رشا عبدالمنعم،إخراج شادي الدالي، بطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدي عبيد، علي كمال، وتباع التذاكر بسعر 30 جنيهًا.

بينما تُعرض مسرحية نوح الحمام بقاعة صلاح عبدالصبور في تمام الساعة السابعة مساءً، بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي، تأليف وإخراج أكرم مصطفى، وتباع التذاكر بسعر 20 جنيهًا.

ويفتح مسرح القاهرة للعرائس أبوابه للأطفال لعرض مسرحية "محطة مصر"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، تأليف محمد زناتي، إخراج رضا حسنين، تتراوح أسعار التذاكر بين فئتين هما 25 و35 جنيهًا.

ويستضيف مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد، مسرحية "زهرة اللوتس"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، تأليف طارق مرسي، إخراج محمد حجاج، تباع التذاكر للعرض بسعر 30 جنيهًا.