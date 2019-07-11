صور.. نجوم الفن في افتتاح "أوبرا بنت عربي" بمسرح السلام

استقبلت فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة جمهورها بالحيوانات الحية وعناصر الإبهار البصري المختلفة على مسرح السلام بشارع القصر العيني، حيث افتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد" أوبرا بنت عربي" مساء، أمس الأربعاء.

وحرص على حضور الافتتاح الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث، الفنان سامح مجاهد، مدير

فرقة مسرح الغد، المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب، الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذري الاحتياجات الخاصة، سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، وعدد من الفنانين والنقاد وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير.

"أوبرا بنت عربي" بطولة علاء قوقة،

ماهر محمود، نهاد عبدالفتاح، محمد السعداوى، هانى عبدالحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، أداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب، وأبناء فرقة مسرح الشمس، وأبطال مصر من ذوى القدرات ونجوم السيرك القومي، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامة فاروق، أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ، العرض تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي.

















