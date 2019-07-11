صور.. نجوم الفن في افتتاح "أوبرا بنت عربي" بمسرح السلام

استقبلت فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة جمهورها بالحيوانات الحية وعناصر الإبهار البصري المختلفة على مسرح السلام بشارع القصر العيني، حيث افتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد" أوبرا بنت عربي" مساء، أمس الأربعاء.
وحرص على حضور الافتتاح الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث، الفنان سامح مجاهد، مديرفرقة مسرح الغد، المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب، الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذري الاحتياجات الخاصة، سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، وعدد من الفنانين والنقاد وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير.
"أوبرا بنت عربي" بطولة علاء قوقة،
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