شاهدوا.. ترامب يسخر من ممثل قطر خلال توقيعه على اتفاقية: يعجبني هذا

كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 12:48 مساءً - سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من وزير قطري خلال توقيعه على اتفاقية تحويل قطر للأموال لصالح الخزينة الأمريكية.

ووفقاً لفيديو نشره الناشط “أمجد طه” ، فقد انتبه ترامب ان وزيره يدقق بتفاصيل اتفاقية تحويل قطر المال لخزانة أمريكا ، قبل أن يوقع، بينما ممثل نظام قطر يوقع بسرعة ودون مناقشة أو أي تدقيق أو مراجعة، فقال لوزيره؛ يعجبني وزير قطر أفضله أكثر منك.