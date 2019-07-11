كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 12:48 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة رومانسية جمعتها بزوجها الفنان ” حسام حبيب ” .
ولم تعلق شيرين على الصورة في تجاهل منها على الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول مرضها وسفرها إلى لندن للعلاج .. وأنباء أخرى عن حملها .
يذكر أن شيرين قامت بإلغاء حقلها في الدورة الجديدة لمهرجان قرطاج والذي كان مقررا في ١٧ أغسطس المقبل لأسباب طارئة وفقا لما أعلنته إدارة المهرجان .
وتم استبدالها بالفنان صابر الرباعي وهذا ما أدى إلى انتشار شائعات مرضها .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب ترد على خبر مرضها وحملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.