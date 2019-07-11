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كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 12:48 مساءً - قامت ميغان ماركل بمفاجأة محبي اخبار عائلتها عندما تم رصدها في مباراة البولو الخيرية الا انها لم تكن وحدها فقد انضم إليها ابنها المولود حديثا ، أرشي هاريسون ماونت باتن وندسور ، وكذلك الدوقة كيت ميدلتون وأطفالها الثلاثة : الأمير جورج ، 5 سنوات ، والأميرة تشارلوت 4 سنوات ، والامير لويس الذي يبلغ من العمر سنة واحدة.
عمليا، لا تزال ميغان في فترة إجازة الأمومة منذ أن أنجبت أرشي في أيار الماضي، لكنها ظهرت أمس لاول مرة خارج القصر الملكي لتشجيع صديقتها اللاعبة سيرينا ويليامز في ويمبلدون.
وكانت العائلة الملكة قد احتفلت الاسبوع الماضي بتعميد أرشي مع بقية العائلة المالكة وأم ميغان.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. طفل الامير هاري وميغان ماركل في أول ظهور له خارج القصر الملكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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