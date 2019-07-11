المحكمة الاسبانية تثبت أبوة “خوليو إغليسياس” لرجل يبلغ من العمر 43 سنة

كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 12:48 مساءً - حكم قاض إسباني يوم أمس بقرار تأكيد أبوة الفنان ​خوليو إغليسياس​ لرجل إسباني يبلغ من العمر 43 عامًا.

وأبرز القاضي خوسيه ميغيل بورت رويز “تشابهًا جسديًا واضحًا للغاية” بين المغني والسيد ​خافيير سانشيز​ سانتوس الذي تحدث علنًا عن كفاحه من أجل الاعتراف به باعتباره الابن البيولوجي لإغليسياس.

وصرح محامي خوليو إغليسياس لمحطة الـ CNN ان المطرب سيستأنف الحكم ولن يرفض الخضوع لاختبار الحمض النووي في ظل ظروف معينة كجزء من عملية الاستئناف.

وكان القاضي قد استمع قبل ابراز حكمه الى شهادة والدة سانشيز سانتوس ، ماريا إديت سانتوس ، وهي راقصة برتغالية سابقة تحدثت ​​عن معركتها من أجل الاعتراف بأبوة ابنها وقالت إنها قدمت “بيانات محددة للغاية عن الممتلكات والموقع والتخطيط الداخلي للفيلا” حيث كان خوليو إغليسياس يقيم في ذلك الوقت ما يبرز انها كانت تلتقي به.

خاضت سانتوس وابنها معركة أبوة استمرت ثلاثة عقود مع إغليسياس ففي عام 1992 ، حكم قاض إسباني أن المغني هو والد سانشيز سانتوس لكن تم إلغاء الحكم في الاستئناف في عام 1994.