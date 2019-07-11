سما المصري ترد على مرتضى منصور بصورة لـ ياسمين عبدالعزيز: “هتموت محروق يا ابو صفيحه”

كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 12:48 مساءً - ردت الفنانة سما المصري على المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك بعد الهجوم الاخير الذي شنه عليها وتحميلها مسئولية خسارة المنتخب المصري.

فقد نشرت سما المصري صورة للفنانة ياسمين عبدالعزيز وهي تقوم بنفس حركة اللسان التي تشتهر بها وعلقت قائلة: “ايه العسل دا بس علي الصبح…ياسمين القمر الشربات بتعمل نفس حركه لساني مع انها احلي مني بكتيير جدا…طب كده الحرقان هيزيد عند ابو صفيحه…ياياسو ياقمراااايه…..بحبااااك…..قلبي يارب ولا عزاء لابو صفيحه”.

وتابعت سما المصري: “.معلش هتموت محروق ياابو صفيحه لا اجمد كده اومااال لسه مشوارنا طويييل وماتقلقش انا بطلت اخاف ومعاك للاخر…بس شفت ياض ياابو صفيحه حركه اللسان بتاعتي انا وياسمين العسل دي حلوه اذاي؟؟هتموت انت وتعملها بس لسانك طويل ماينفعش.وماتقعدش كل شويه تهدد ياض انت عايز تعمل حاجه اعملها وانجز بروح امك ماتقرفناش خلص ماتبقاش بارد”.