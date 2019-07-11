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نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على محمد عبده يُطرب الجمهور في صيف الباحة – بالصور مغلقة
متابعة بتجــــــــــرد: أطرب الفنان السعودي محمد عبده، جمهور حفله ضمن فعاليات “حفلات صيف الباحة”، والذي أقيم في مسرح القرية التراثية بمراوة، حيث قدم مجموعة من أروع أغانيه.
ويأتي الحفل ضمن الفعاليات والمواسم الفنية، التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة، بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
يذكر أن الفنان محمد عبده أحيا أخيرًا أكثر من حفل في الممكلة العربية السعودية، ولقيت جميعها انبهار الجمهور، الذي يتفاعل بشكل دائم مع في أغاني فنان العرب.
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