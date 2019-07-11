- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة المصرية أنغام حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “حفلات صيف الباحة” في المملكة العربية السعودية وذلك مساء يوم الأربعاء في 10 تموز/يوليو الجاري.
وقدّمت أنغام على مسرح القرية التراثية بمراوة باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، فأطربت الجمهور وتفاعل معها محبّوها بشكل لافت.
تألقت أنغام في الحفل بفستان طويل من اللون الأزرق، فبدت كعادتها بكامل أناقتها ورقيها، وأعربت في كلماتها عن سعادتها بلقاء الجمهور السعودي مجددًا.
تجدر الإشارة إلى أن الحفل أقيم بدعم من “الهيئة العامة للترفيه” من تنظيم شركة “روتانا” وشاركت فيه أنغام إلى جانب الفنان السعودي الكبير محمد عبده.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تتألق في أضخم حفلات صيف الباحة – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.