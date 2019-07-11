أنغام تتألق في أضخم حفلات صيف الباحة – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة المصرية أنغام حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “حفلات صيف الباحة” في المملكة العربية السعودية وذلك مساء يوم الأربعاء في 10 تموز/يوليو الجاري.

وقدّمت أنغام على مسرح القرية التراثية بمراوة باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، فأطربت الجمهور وتفاعل معها محبّوها بشكل لافت.

تألقت أنغام في الحفل بفستان طويل من اللون الأزرق، فبدت كعادتها بكامل أناقتها ورقيها، وأعربت في كلماتها عن سعادتها بلقاء الجمهور السعودي مجددًا.

تجدر الإشارة إلى أن الحفل أقيم بدعم من “الهيئة العامة للترفيه” من تنظيم شركة “روتانا” وشاركت فيه أنغام إلى جانب الفنان السعودي الكبير محمد عبده.