كيم كارداشيان تنشر صورة جديدة لطفلها الرابع.. شاهدوا طرافته

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان البالغة من العمر 38 عامًا، صورة جديدة لطفلها الرابع من أم بديلة عبر صفحتها الخاصة على موقع “إنستجرام”.
وشاركت نجمة الواقع الأمريكية، زوجة المطرب الأمريكي “كاني ويست”، صورة طفلها مع متابعيها البالغ عددهم نحو 145 مليون شخص، حيث ظهر الصغير في لقطة طريفة جدًا حصدت أكثر من 4 ملايين علامة إعجاب.
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، احتفل الزوجان كيم وكاني، بذكرى زواجهما، وهما أيضا أبوين لـ “نورث” 5 أعوام، و”سانت” 3 أعوام، و”شيكاغو” عام واحد والتي ولدت في يناير كانون الثاني 2018 من أم بديلة أيضًا.
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