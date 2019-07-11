إنفوجراف.. أبرز محطات مهرجان قرطاج الدولي 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق فعاليات الدورة الـ55 لمهرجان قرطاج الدولي، الخميس، بالعرض العالمي "بحيرة البجع" للموسيقار الروسي تشايكوفسكي، ويشارك 31 عرضا في الحدث العالمي الذي يستمر حتى 20 أغسطس/آب.

وتشهد الدورة الجديدة عددا من العروض العالمية والعربية والتونسية، أبرزها النسخة الـ2 من المسرحية الغنائية "ملوك الطوائف" لمنصور الرحباني، إخراج مروان الرحباني، بطولة هبة طوجي وغسان صليبا وإنتاج أسامة الرحباني ومروان الرحباني، إضافة إلى عرضي باليه من اليابان والصين.

وسيكون للأطفال حصتهم في المهرجان مع عرض "طارق العربي طرقان وأبناؤه"، الذي يستحضر فيه أجيال الثمانينيات والتسعينيات أجمل الأغاني الكرتونية، وعرض "سندريلا" في 8 أغسطس/آب.

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ويشارك عدد من نجوم الفن العرب في الدورة الجديدة، أبرزهم: كارول سماحة وفايا يونان ولطيفة التونسية ونور مهنا وراغب علامة وعاصي الحلاني، إضافة إلى حفل الفنان صابر الرباعي الذي يحيي حفل ختام المهرجان.

الإنفوجراف التالي يوضح أبرز المعلومات عن الدورة الجديدة من مهرجان قرطاج الدولي..



