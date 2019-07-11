خاص- هذه الممثلة مفاجأة مروان حداد

تستعد شركة مروى غروب، لصاحبها المنتج مروان حداد، لتصوير سلسلة من الاعمال الدرامية قريباً جداً، حيث تعمل الشركة كخلية نحل لوضع الخطوط النهائية للأعمال التي سينطلق تصويرها في الأيام المقبلة في بيروت.

ولأنه يحب التجديد بطاقم الممثلين بين الفنيّة والاخرى، وقع اختيار “حداد” هذه المرة على الممثلة جيسي عبدو لتكون بطلة عمله الجديد وذلك بعدما نشر صورتها على حسابه على انستغرام. وأرفقها بالتعليق التالي: “قريباً”.

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“عبدو” سبق لها وتعاونت مع “حداد” في مسلسل “حلوة وكذابة” وفيلم “حلوة كتير وكذابة” انتاج مروى غروب. وها هي اليوم تنضم الى الشركة من جديد بمسلسل رفض مروان حداد عبر “الخليج 365” الكشف عن التفاصيل تاركاً عنصر المفاجأة الى وقت لاحق.

فما هي المفاجأة التي يعمل عليها عراب الدراما اللبنانية مروان حداد مع جيسي عبدو؟ سننتظر ونرى…

نذكر ان مروى غروب خاضت السباق الرمضاني 2019 بمسلسل “الباشا” الذي عرض على قناة “الجديد” وحقق نسبة مشاهدة عالية جداً وتفوّق على باقي المسلسلات التي عرضت خلال الشهر الفضيل على القنوات اللبنانية.

اما جيسي عبدو شاركت في مسلسل “صانع الاحلام”الذي عرض في رمضان2019 على شاشة أبوظبي.