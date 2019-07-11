ترك باتريك مبارك بسند اقامة بعد معاينة الطبيب الشرعي له

استجوب قسم المباحث الجنائية المركزية الممثل باتريك مبارك، باشراف النائب العام التمييزي بالانابة القاضي عماد قبلان، حول الإخبار الذي تقدمت به المحامية مي الخنسا، مرفقًا بالتسجيل الصوتي للممثل المذكور، الذي يتضمن “تحقيرا للشعائر الدينية والتعرض لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله”.

وقد أمر القاضي قبلان في ختام الإستجواب الذي انتهى مساء امس، بتوقيف مبارك على ذمة التحقيق، وقد خضع الممثل المذكور لمعاينة من قبل الطبيب الشرعي صباح اليوم، فتبين انه يعاني من بعض الامراض، فقرر النائب العام التمييزي تركه بسند اقامه، واحاله مع الملف على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحسب الاختصاص بحسب “وطنية”.

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بالتسريب الصوتي المُهين للممثل باتريك مبارك الذي وجه من خلاله اهانة للمسلمين، بالاضافة الى تطاوله على فخامة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون والسيد حسن نصرالله، مشيراً الى أنه سيحمل سلاحاً في حال وقعت الحرب ويقتلهما. لقراءة كامل التفاصيل: الممثل باتريك مبارك ينتحر… والضحية اعلامية

ايضاً تبرأت النقابات الفنيّة مجتمعة في لبنان من أقوال باتريك مبارك، وشجبت بشدّة ما ورد على لسانه جملةً وتفصيلاً. لقراءة الخبر بالكامل: النقابات الفنيّة في لبنان تتبرأ من باتريك مبارك

كما دافع الممثل وسام حنا عن باتريك مبارك مشيراً أن الأخير يعاني من امراض عديدة، كما كشف أن رئيس الجمهورية ميشال عون الذي عند علمه بمرض “مبارك” طلب من المحامي أن يتابع قضيته عن كثب. لقراءة الخبر بالكامل: رئيس الجمهورية يتدخل في قضيّة باتريك مبارك، ووسام حنا يشكره