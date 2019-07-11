تايلور سويفت الأعلى أجراً في قائمة فوربس للمشاهير

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""الخليج 365"" من بيروت: حلّت المغنية تايلور سويفت في صدارة قائمة الأعلى أجراً في مجال الترفيه متقدمة على نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر ومغني الراب كاني وست. وذلك في قائمة فوربس 100 السنوية للمشاهير التي حلّ فيها في المرتبة الرابعة بعد "تايلور وجينر ووست"، لاعب كرة القدم ليونيل ميسي، وفي الخامسة الكاتب المغني إد شيران، السادسة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، السابعة لاعب كرة القدم نيمار، الثامنة فريق السوفت روك الذي شُكل في السبعينيات The Eagles، التاسعة الإعلامي الشهير دكتور فيل، وفي العاشرة بطل المصارعة كانلو الفاريز.

يُذكر أن "جينر" هي الأخت غير شقيقة لكيم وكلوي وكورتني كارداشيان، وجاءت المركز الثاني بـ 170 مليون دولار من الأرباح التي حققتها بفضل شركتها المتخصصة في طلاء الشفاه ومستحضرات التجميل التي تسوقها عبر الإنترنت. بينما عاد "وست" إلى القائمة بعد غياب أربع سنوات. بمكاسب بلغت 150 مليون دولار قبل احتساب الضرائب، بفضل خطه للأحذية الرياضية ”ييزي“، فيما حلّت زوجته النجمة كيم كارداشيان في المرتبة 26 بهذه القائمة.

هذا وكسبت سويفت، بدعم من جولتها وألبومها في 2018 ”Reputation“، ما يقدر بنحو 185 مليون دولار لتحلّ في المرتبة الأولى. علماً أنها تصدّرت القائمة في العام 2016 بعد جولتها وألبومها الأعلى مبيعا ”1989“ برصيد 170 مليون دولار.

والجدير ذكره أنه في العام 2018،عرضت Netflix جولة ألبوم Reputaation في ليلة رأس السنة الجديدة، بعد الحصول على الحقوق الحصرية لهذه الجولة لحضور حفل موسيقي مباشر من ملعب - بيرث. بالتعاون مع Apple و AT&T و Diet Coke ما أضاف لرصيدها الملايين

