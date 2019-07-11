هنيدى ومجدى الهوارى يؤديان العمرة بعد عرض "3 أيام فى الساحل" بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى النجم محمد هنيدى والمخرج مجدى الهوارى مناسك العمرة بعد انتهاء عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل"، ضمن فعاليات "موسم جدة" فى المملكة العربية السعودية. ونشر مجدى الهوارى صورة محمد هنيدى أمام الكعبة عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها، "الحمد لله على نعمة الشكر لله". وأشادت هيئة الترفيه السعودية بعرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" للنجم محمد هنيدى فى السعودية ضمن "موسم جدة"، والتى نالت إعجاب الجمهور السعودى بعد عرضها على أحد المسارح هناك. Advertisements مسرحية "3 أيام فى الساحل" إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدى بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.

بوست مجدى الهوارى

محمد هنيدى ومجدى الهوارى

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