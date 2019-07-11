شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يفرض حالة الطوارئ بسبب "خيال مآتة" وانتهاء التصوير بعد 12 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض النجم أحمد حلمى حالة من الطوارئ على لوكيشن تصوير فيلمه "خيال مآتة"، المقرر طرحه خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، حيث كثف ساعات التصوير لتصل إلى 16 ساعة يوميا من أجل اللحاق بالموسم، لاسيما أنه يتبقى له 12 يوما وينتهى من التصوير نهائيا.

وفى سياق متصل، يواصل مخرج العمل خالد مرعى إجراء أعمال المونتاج والمكساج والجرافيكس، بالتزامن مع تصوير الفيلم، ليصبح العمل جاهز للعرض مباشرة، فضلا عن تصوير البوسترات الدعائية للأبطال وطرحها أواخر الشهر الجارى.

Advertisements

كما انتهى حلمى من وضع صوته على الأغنية التى سيقدمها خلال أحداث الفيلم، والتى كتبها الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، وألحان تامر حسنى وتوزيع توما.

وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك فى كل ما حولها، كما تدور الأحداث فى إطار كوميدى إجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد.

ويشارك فى بطولة "خيال مآتة" النجوم منه شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما من إخراج خالد مرعى.