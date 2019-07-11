شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى ترفع شعار "معندناش أجازة صيف" وتدخل مسلسلين من 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت شركة سينرجى للانتاج شعار "معندناش أجازات ضيف"، فى الوقت الحالى وفور انتهاء أجازة عيد الفطر بدأت الشركة فى التخطيط لأعمالها الجديدة بعد موسم رمضان، التى قدمت فيه الشركة 15 مسلسلاً كاملاً، حيث انتهت من التحضيرات الخاصة بمسلسلين من نوعية الـ 45 حلقة وتدخل فى تصويرهما خلال أيام قليلة للعرض فى الموسم الشتوى قبل نهاية العام الجارى.

المسلسل الأول التى تدخله شركة سينرجى هو "حواديت الشانزليزيه" حيث انطلق تصويره اليوم الأربعاء فى الديكور الرئيسى الذى تم الانتهاء من بنائه فى مدينة الانتاج الإعلامى، والعمل تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقص عادل وبطولة اياد نصار، داليا مصطفى، مى سليم، انجى المقدم، ادواراد، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، منة جلال، هاجر الشرنوبى.

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حواديت الشانزليزيه

أما ثانى المسلسلات هو "بلا دليل" والذى ينطلق تصويره يوم السبت المقبل، وهو تأليف انجى علاء وإخراج منال الصيفى وبطولة درة وخالد سليم وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وعمر الشناوي وأحمد كرارة وأنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، وتدور أحداثه فى اطار من الغموض والتشويق ، من خلال جريمة قتل تقلب الأحداث وخلال الحلقات يتم البحث عن مرتكبها.