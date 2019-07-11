إليسا تنعي والدة مروان خوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بتويتر، والدة الفنان مروان خوري التي رحلت عن عالمنا اليوم.
وعلقت: "فقدان الأم ما بيتعوّض، والخسارة أكيد كبيرة، الله يرحمها وإن شالله تكون نفسها بالسما، وأحر التعازي لإلك ولعيلتك على فقدانكن الغالي".
ورحلت عن عالمنا صباح اليوم السيدة نسيما نطانيوس، والدة الفنان مروان خوري، والإعلامية منى خوري، والملحن داني خوري، والمخرج كلود خوري.
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