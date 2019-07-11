محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أدى الفنان محمد هنيدي، والمخرج مجدي الهواري، مناسك العمرة بمكة المكرمة. ونشر "الهواري" عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بهنيدي أمام الكعبة المشرفة، وعلق: "الحمد لله على نعمة الشكر لله". ويشارك الفنان محمد هنيدي بعرض مسرحيته الجديدة "3 أيام في الساحل"، بمدينة جدة السعودية، ويشاركه بطولة العرض محمد ثروت، بيومي فؤاد، ندى موسى، ومن إخراج مجدي الهواري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنيدي ومجدي الهواري يؤديان مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.