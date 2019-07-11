وفاة والدة الفنان مروان خوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: رحلت عن عالمنا صباح اليوم، السيدة نسيما مارون نطانيوس، والدة المطرب والملحن اللبناني مروان خوري. ومن المقرر الصلاة على الجثمان في كنيسة السيدة عشميت، ثم ينقل الجثمان لدفنها بمسقط رأسها بمزرعة التفاح بقضاء زعرتا. ويستقبل "مروان" وأسرته العزاء يومي السبت والأحد في دار رعية كنيسة السيدة عشميت، من الساعة الحادية عشر وحتى السابعة مساءً.

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