تراند اليوم : ممثلة مصرية تنفصل عن زوجها المخرج: طلقني في الغربة.. "لو هتطاول هنزل كل فضائحك"

أعلنت الممثلة المصرية صفاء مغربي، انفصالها عن زوجها المخرج يوسف شرف الدين، قائلة إنه لم يراع ظروفها المرضية وقام بتطليقها أثناء وجودهما خارج مصر بعد 13 عامًا من الزواج.

وكتبت صفاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متحدثة عن تفاصيل الخلافات بينها وبين زوجها وأولاده، والتي انتهت بطلاقه لها.

وقالت: "طلبت الطلاق في الخاص طلقني في العام أمام كل الناس أهو البوست يشهد عشرة ١٣ سنة اللي شيلته فوق راسي ورب السماوات والأرض يا يوسف اللي كنت ببكي له ليل نهار عشان تخف ندمت إن شوفتك في حياتي".

وأضافت: "أبو ولادي ظلمني وهددني وطلقني في الغربة، وأنا مركبة جهاز يسجل للقلب وتعبانة، الحمدلله وأنا لوحدي عشان بطلب أولاده اللي كلهم أكبر مني، اللي شتموني يعتذروا ويوعدوني ميكرروش ده وهو اللي عودني أكون كده معاهم لما طردوه في كندا، وأنا في مصر لما عرفوا مش معاه فلوس وجيت أنقذته وعاش معايا ٣ سنين هنا في كندا أشتغل وأدرس، هو اللي بعد عنهم عشان بهدلوه، وأنا لما عرفتك زمااان كنت في شقة قانون جديد، يعني مكنتش مطمع في حاجة، عرفتك وحبيتك عشان شخصك.. حنيتك اللي مفتقداها وإلا مكنتش خلفت منك طفلين، وأنتم فاكرين لما كان بينزل بوستات يشكر فيا وبس.. دلوقتي قاعد معاهم وبيقوموه عليا".

Advertisements

وتابعت: "عادي سجادة الصلاة ونقضيها شاكية باكية لرب العالمين، كنت هكتب حاجات توجعك أوي بس هخليها لربنا عشان يديني رزق عظيم، ولو هتطاول هنزل كل فضائحكم.. كل حاجة اللي خايفين منها وبتهددوني بيها إن مقولش.. وعلى فكرة هفرح أوي.. هرقص في كل مكان.. هخرج أخيراً هشوف كندا، دا أنت كنت حابسني بأهلك ومشاكلكم.. ممنوع أشوف صحباتي.. ابنك فرح اقسم بالله".

وصفاء مغربي كانت اختفت لفترة طويلة بعد تردد شائعة عن وفاتها أثناء تأدية بروفات مسرحية " باب الفتوح". واتهمها بعض الفنانين من أصدقائها بنشر شائعة وفاتها بغرض الشهرة وتم استبعادها من بطولة المسرحية على ضوء هذه الاتهامات.

يذكر أن صفاء مغربي ممثلة مصرية بدأت العمل في مسلسل "الدالي"، الذي تعرفت من خلاله على زوجها المخرج يوسف شرف الدين.