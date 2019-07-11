تراند اليوم : قرار بتوقيف ممثل لبناني بعد تطاوله على الإسلام والنبي محمد...

أمر النائب العام التمييزي في لبنان بالإنابة، القاضي عماد قبلان بتوقيف الممثل باتريك مبارك، وذلك في أعقاب تسريب مسجل له يتطاول فيه على الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر، فضلاً عن توجيه إهانات للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كان قسم المباحث الجنائية استدعى مبارك في ضوء بلاغ تقدمت به المحامية مي الخنسا بـ"بجرائم التهديد والتعرض للسلم الأهلي والإساءة إلى النبي محمد والمسلمين كافة".

وعلقت "الخنسا" على توقيف مبارك قائلة لصحيفة "النهار" اللبنانية: "كفانا استهتارًا بالديانات والشخصيات الدينية والأئمة والرسل، وأتمنى أن تكون عبرة لكي لا يتجرأ أحد على التطاول على أي ديانة سواء مسيحية أو إسلامية، الأمر المرفوض كليًا".

وأضافت أن "عقوبة جرم الكراهية بات ينص على أقصى العقاب أمام المحكمة الجنائية الدولية في حق من يرتكبه. وكل ما نريده أن يأخذ التحقيق مجراه".

ووفق المعلومات، فإن مبارك سيحال على النيابة العامة الاستئنافية المختصة.

وكان الممثل اللبناني أثار موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسرب تسجيل له يهاجم فيه، الرئيس ميشال عون والامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، قائلاً: "أنا للموت ضدهما، وان حصلت حرب في لبنان أنا أوّل من سيتسلّح ويحمل بارودة بوجه عون ونصرالله".

وأبدى رأيه في الاسلام، معتبرا أن الدين الاسلامي الحقيقي هو الذي تتبناه "داعش"، ما أثار موجة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضح أنه "لن يحمل السلاح في وجه داعش، لأنّ هذا هو دينه وعقيدته، المسلم هو داعشي والداعشي يطبّق تعاليم القرآن"، موجهًا كلامًا مهينًا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي في تصريح نشرته صحيفة "النهار": "المضمون يسيء إلى كل المفاهيم الأخلاقية والاجتماعية والسلوكية والمواطنة. هذا الممثل قد يكون تلقّى المال لخلق بلبلة في البلد".

وأشار إلى أن مبارك "مطرود منذ 25 عامًا من نقابة الممثلين ومنبوذ من جميع النقابات في لبنان، وهو دخيل على الجسم الفني بأدائه ونفسيته وعلاقته مع الزملاء".

وتابع: "أصبح كل شخص يتّخذ مواقع التواصل الاجتماعي صرحًا له، ويدّعي الفهم والمعرفة وهو بعيد من كل هذه الصفات"، معتبرًا أن "مبارك من كلامه يريد أن يحقق الشهرة من خلال تسريب كلامه، وصولاً إلى التحليل بالقرآن والحديث عن النبي محمد، هذا ليس من أخلاقياتنا وعاداتنا. هذه فتنة تشعل كالنار في الهشيم، وهو يريد خلق هذا الشرخ حتى يحقّق نوعًا من البروباجندا".

من جهته، قال المراسل في قناة "الميادين" علي مرتضى، عبر حسابه على "تويتر": "تلقيتُ اتصالاً من الممثل باتريك مبارك، قال فيه انّ التسجيل الذي نشرتُه جاء بعد استفزاز إحدى الصحفيات له خلال مقابلة معه، وأنّه كان غاضبًا ولا يفكر مليًا فيما يقول؛ وبعد إن اعتذر عما صدر منه طلب مني ازالة المنشور منعا للإحراج أكثر".