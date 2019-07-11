فن ومشاهير

تراند اليوم : وفاة فنان شهير وسط غموض أسباب الوفاة

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ذكرت تقارير إعلامية أن الممثل والمخرج الأميركي ريب تورن الحاصل على جائزة إيمي توفي عن عمر 88 عاما.
وقالت عائلته لمجلة هوليوود ريبورتر ووسائل إعلام أخرى إن تورن توفي في منزله.
وازدهرت مسيرة تورن الفنية أخيراً في برامج تلفزيونية مثل «ذا لاري ساندرز شو» وفي أفلام ناجحة مثل «من إن بلاك» و«دودجبول».
ومن بين أدوار تورن التي حازت الإعجاب دوره في فيلم «كروس كريك» عام 1984 والذي ترشح عنه لجائزة أوسكار.
وأفادت تقارير إعلامية بأنه لم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة، لكن تورن كان محاطا لحظة وفاته ببناته وزوجته، الممثلة ايمي رايت، التي اشتهرت بدورها في فيلمي «ستارداست ميموريز» و«ذي أكسيدنتال توريست».
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