تراند اليوم : بعد ساعات من إعلان طلاقها.. ممثلة شهيرة تدخل المستشفى...

أشعلت الفنانة السورية وعد البحري، الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركتهم صورة لها من داخل المستشفى بعد ساعات من إعلان المنتج أحمد البنا طلاقهما بشكل رسمي، ما أثار تساؤلات حول ما حدث لها.

وقالت "البحري"، إنها تعرضت لوعكة صحية دخلت على إثرها الى احدى المستشفيات، دون أن توضح تفاصيل المرض، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها من على سرير المرض، وعلقت: "الحمدلله على نعمة الصحة ورحمة الله ومحبة الناس ادعوا لي".

غير أنها وبعد أن أثارت تساؤلات حول حالتها الصحية، ردت بمقطع فيديو أعلنت من خلاله أنها خضعت لعملية تكميم معدة، موضحة أنها كانت تشعر بتردد شديد قبل اتخاذ هذه الخطوة، لكنها شعرت بضرورتها بعدما وجدت أن وزنها في زيادة مستمرة.

كان المنتج أحمد البنا أعلن أمس الأول أنه انفصل عن وعد البحري في شهر ديسمبر الماضي، ولكنه لم يعلن الأمر في حينه حفاظًا على خصوصيتهما، وقرر الإعلان بعدما انتشرت شائعات كثيرة حول توتر علاقتهما فقرر حسم الأمر.



