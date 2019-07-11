ويزو تكشف سبب توقف عروض ” مسرح مصر “

كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 10:50 صباحاً - حلت الفنانة دينا محسن والشهيرة ب ” ويزو ” ضيفة في برنامج ” الراديو بيضحك ” عبر راديو 9090 .
وكشفت ويزو عن السبب وراء اتخاذ قرار انتهاء عروض ” مسرح مصر ” بعد انتهاء الموسم السابع بأن الفنان أشرف عبد الباقي يهتم بفرقته الجديدة .
وأشادت ويزو بالفنان أشرف عبد الباقي وما ساعدهم به في إنه السبب في النجومية التي حصلوا عليها من خلال عروض مسرح مصر وإنه فخور بهم .
وأضافت قائلة : ” هو صاحب فكرة عرض المسرح على شاشة التليفزيون وهو أوصلنا لبر الأمان وأصبحنا نجوما لإنه بمثابة المعلم لجميع الأجيال القادمة ويبحث عن مواهب جديدة ليقدمهم للمجتمع من خلال فرقة مسرحية جديدة ” .
وتابعت ويزو : ” يجب أن نمنح الفرصة لغيرنا للظهور ولا يجوز أن نستمر في مسرح مصر طوال العمر وإلا ستكون أنانية منا .. ويجب أن يكون هناك أبطال جدد يصلون مع أشرف عبد الباقي لتحقيق الشهرة ذاتها ” .
ويذكر أن الموسم السابع والأخير من مسرح مصر من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل على خشبة مسرح جراند نايل تاور في جاردن سيتي .
ويعرض حاليا أشرف عبد الباقي مع فرقته الجديدة مسرحية ” جريمة في المعادي ” في السعودية من يوم 10 يوليو وحتى 13 يوليو وذلك على المسرح العربي بجدة ضمن فعاليات ” موسم جدة ” .
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