شاهدوا.. حيلة ماكرة من مسافر للتخلص من وزن الأمتعة الزائد

كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 10:50 صباحاً - تعتبر الرحلات الجوية بحد ذاتها باهظة الثمن، فما بالكم اذ أضيفت اليها رسوم الأمتعة الزائدة الثقيلة، لذلك ليس من المستغرب أن يقوم أحد المسافرين بحيلة ماكرة للتخلص من وزن حقيبته الزائدة وتجنب دفع المزيد من الرسوم.

فقد رفض المسافر الأسكتلندي جون إيرفين الذي كان متجهاً من فرنسا إلى إدنبرة في بريطانيا، طلب الموظفة في شركة طيران “إيزي جيت” بمطار نيس الفرنسي بدفع مبلغ إضافي بسبب وجود8 كيلوغرامات زائدة في أمتعته.



فسارع إيرفين إلى فتح حقائبه وارتدى15 قميصاً فوق بعضها لتقليل الوزن فيما كان ابنه يوثق المشهد المضحك ونشر المقاطع على تطبيق سنابشات.

يذكر أنه على الرغم من وصوله إلى الوزن المسموح به، إلا أن رجال الأمن أوقفوه معتقدين أنه يحاول تهريب شيء ما، فخضع لتفتيش دقيق قبل أن يسمح له بالصعود على متن الطائرة.