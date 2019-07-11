دومينيك حوراني تطرح كليب ” يا عريس “

كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 10:50 صباحاً - طرحت النجمة اللبنانية ” دومينيك حوراني ” عبر موقع يوتيوب أحدث كليباتها الغنائية بعنوان ” يا عريس ” بمشاركة ال DJ أحمد فيجو . والأغنية تنتمي إلى نوعية الأغاني التي تتناسب مع حفلات الزفاف والمناسبات السعيدة في شكل مهرجان شعبي . الأغنية من كلمات محمد موافي .. وألحان وتوزيع أحمد فيجو . Advertisements وتم التصوير في دبي داخل ” كراج ستوديو ” شادي الرفاعي .. وقام بتصوير ومونتاج الكليب المخرج مينا عدلي .

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