شاهدوا بعد اقتحامها نهائي دوري الأبطال شبه عارية.. العارضة الحسناء تعيد المحاولة

كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 10:50 صباحاً - كشفت عارضة الأزياء الحسناء كينسي فولانسكي التي اقتحمت الملعب بثوب سباحة مثير أثناء نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أنها حاولت أن تعيد الكرّة في بطولة كوبا أميركا بالبرازيل.

إذ أفادت فولانسكي عبر صفحتها الخاصة على انستغرام، أنها كانت تخطط مع حبيبها فيتالي زدوروفيتسكي لإقتحام الملعب في البرازيل انما محاولتهما باءت بالفشل.

وقالت: “أعترف لقد فازت كوبا أميركا علينا، ولكن كانت لدينا محاولة جهنمية… حطينا الرحال في البرازيل تنكرنا وخبأنا ملامحنا وتوجهنا إلى مقاعدنا لكن انتهى الأمر بالقبض على فيتالي من قبل 20 عنصراً من الأمن”.

وأضافت فولانسكي أنه بعد القبض عليهما ودخلا الى السجن، وتابعت: “تم الإفراج عنا الآن ونستمتع بوقتنا في البرازيل.. إذا كنت خائفاً من الفشل فلن تنجح أبداً”.

Advertisements

يذكر أن العارضة الروسية الحسناء البالغة من العمر 22 عامًا، تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم عندما اقتحمت أرض الملعب في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام في مدريد منذ أسابيع، شبه عارية مرتدية ملابس سباحة سوداء.