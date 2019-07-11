تعليقات المشاهير على إعلان اعتذار لاعبي المنتخب المصري : ” إيه السذاجة والرداءة دي “

كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 10:50 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية إعلان شركة ” بيبسي ” الذي ظهر فيه عدد من لاعبي منتخب مصر لكرة القدم وهم يقدمون اعتذارا عن الخروج المبكر من بطولة أمم إفريقيا 2019 .

وأكد عدد كبير من المتابعين أن الإعلان تم تصويره قبل البطولة .

مما أثار الهجوم عليهم وغضب الجماهير من جديد عن تصوير مثل هذا الإعلان واستعدادهم للخسارة والخروج من البطولة وتقديمهم اعتذارا مبكرا .. وأن هذا الإعلان على عكس الإعلان الذي سبق وأن قام نفس اللاعبين بتصويره لنفس الشركة وأبدوا فيه عن رغبتهم للحصولة على البطولة للمرة الثامنة في تاريخ المنتخب المصري .

بعد أن كادت حدة غضب الجماهير بدأت تهدأ تدريجيا خاصة بعد الاعتذارات التي قدمها اللاعبين على التوالي عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي بعد خروج المنتخب المصري من منافسات دور ال 16 للبطولة أمام منتخب جنوب إفريقيا .

وعلق عددا من المشاهير على إعلان الاعتذار معلنين إستيائهم منه .. فكتب الفنان ” محمود البزاوي ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” الكارثة في إعلان الاعتذار بتاع المنتخب هو إن الخروج من البطولة مدفوع الأجر دي ناس اتفقت على الهزيمة وقبضت ” .

كما علق الفنان ” نبيل الحلفاوي ” عبر حسابه على ” تويتر “على الإعلان وأبدي استغرابه من القيام بإعلانات عن الهزيمة بدلا من إعلانات لشحذ الهمة والتشجيع على الفوز .

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وعلق الفنان ” صلاح عبد الله ” على الإعلان بأبيات من الشعر عبر حسابه على موقع ” تويتر ” .

وعلق الفنان ” أحمد الشامي ” عبر تويتر قائلا : ” يعني مصورين الاعتذار قبل البطولة طب يعني إيه .. إيه الفشل ده غير مقبول ” .

وكتب الإعلامي ” شريف عامر ” قائلا : ” إعلان مدفوع الأجر ” .

وكتب لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي المصري السابق ” وائل جمعة ” عبر حسابه على تويتر : ” قمة الفشل أن تحضر لفشل قبل بداية عملك ” .

وكتب اللاعب السابق ” إسلام الشاطر ” عن ضعف شخصية لاعبي المنتخب .