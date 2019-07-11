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كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 10:50 صباحاً - ما زالت الممثلة المصرية نادية الجندي محافظة على قوامها الرشيق ولم يستطع الزمن ترك آثاره على جمالها ، فهي تبدو اليوم أكثر نضارة وشباباً من أي وقت مضى.
واغتنمت الجندي فرصة تواجدها في لبنان فقامت بزيارة الأماكن الأثرية والسياحية وارتدت لهذه الغاية ملابس كاجوال عبارة عن توب cut و بنطلون قصير واعتمرت قبعة تقيها من الشمس واعتمدت نظارة شمسية.
وعلق عدد كبير من محبيها على الصورة بقولهم: “ايه الجمال ده؟ تنافسي جيل الشباب بجدارة” وتساءل آخر: “تميتي 20 سنة ولا لسة”؟
وتواجدت نادية الجندي في لبنان مؤخراً بصحبة صديقها وطليقها الفنان محمد مختار، وعدد من الفنانين وذلك للمشاركة في مهرجان الزمن الجميل، الذي كرمها ومنحها جائزة عن مجمل أعمالها الفنية وذلك في دورته الرابعة.
كانت هذه تفاصيل خبر نادية الجندي تخطف الأنفاس في لبنان بقوام رشيق.. ومحبيها: “تميتي 20 سنة ولا لسة”؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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