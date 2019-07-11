شاهدوا نورة شقيقة هيا الشعيبي تظهر معها للمرة الأولى.. فهل تشبهها؟

كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 10:50 صباحاً - على الرغم مما صرحت به الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ من عتب على أشقائها بسبب انشغالهم عنها بظروف الحياة، مع أنها وقفت إلى جانبهم وقدمت لهم الكثير لتراهم يدرسون ويتزوجون وينجحون في حياتهم، إلا انها ظهرت منذ عدة أيام برفقة شقيقتها نور التي ظهرت معها للمرة الأولى في مقطع فيديو شاركته مع متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك احتفالاً بعيد ميلادها.

وذهل المتابعون بالفارق الكبير في الشكل بين نورة وهيا حيث أن نورة قوامها رشيق وشعرها طويل أسود ولا يوجد وجه شبه أبداً بينهما حتى أن ملامحهما مختلفة، كما أن نورة ظهرت بماكياج قوي وهي تتلقى بالونات كهدية في عيد ميلادها وتتركها لتطير في الهواء.