ابن سرّي لـ خوليو إيغليسياس من علاقة عابرة

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متابعة بتجـــــــــرد: حكمت محكمة إسبانية بأن الفنان العالمي خوليو إيغليسياس هو “الأب البيولوجي” لرجل إسباني أربعيني تؤكد والدته أنها أقامت علاقة معه، وقالت المحكمة إن أحد قضاتها وافق على طلب الاعتراف بالأبوة “لرجل من سكان فالنسيا في سن الثالثة والأربعين من العمر يؤكد أن خوليو إيغليسياس هو والده البيولوجي”.
وأوضحت المحكمة أن هذا القرار قابل للطعن، بعد أن رفض طلب المدّعي الأوّل في العام 1999 لإقرار نسبه من المغني العالمي.
أمّا الرجل المذكور فاسمه خافيير سانشيز سانتوس، ومولود في نيسان 1976 من والدته الراقصة البرتغالية ماريا إديتي التي أشارت الى أنّ علاقة عابرة ربطتها بالفنان العالمي في تموز 1975.
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