حبيبة الأمير وليام السابقة نجمة “ذا فويس”…

متابعة بتجــــــــــرد: جمعت الأمير وليام وإحدى المشاركات في برنامج “ذا فويس” بنسخته البريطانية علاقة عاطفية سابقاً. وذكر تقرير لموقع مجلةGala بنسختها الفرنسية أن الفتاة التي تدعى روز فرموهار والتي شاركت في نسخة العام 2016 من البرنامج الشهير، كانت واحدة من حبيبات الأمير وليام.

وجاء في التقرير أنها كانت من أولى الفتيات اللواتي عاش معهن الأمير وليام قصة عاطفية بعد أن التقاها في العام 2000 بعد تخرجه منElton College.

وبعد انفصالهما، غادرت الفتاة إلى نيويورك، حيث التحقت بمعهدLee Strasberg Institute للكوميديا.

وبعد غياب، ظهرت مجدداً في إحدى حلقات الأداء من برنامج المواهب الشهير من دون أن تتمكن من الانضمام إليه، علماً أن علاقة صداقة ظلت تجمعها والأمير وليام الذي لم يتردد في دعوتها إلى حفلة زفافه الذي أقيم في العام 2011.