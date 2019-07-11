خالد أبو النجا يثير الجدل مجددًا ويقول: “المثلية طبيعة إنسانية”

متابعة بتجــــــــــرد: مرة جديدة، أكد الفنان المصري خالد أبو النجا دعمه الكامل وتشجيعه للمثلية الجنسية، حيث أنه أثار الجدل مؤخرًا عبر حسابه على موقع تويتر، بتغريدة أشار فيها إلى أن المثلية الجنسية هي طبيعة إنسانية وليست مرضًا أو انحرافًا.

وجاء في تغريدة أبو النجا عبر تويتر: “التغيير لقبول الآخر المختلف عنك يحتاج للصدق، ربيع عالمي يبدأ بهؤلاء الشباب الذين قرروا أن يكونوا صادقين مع أنفسهم”.

وأضاف: “الحقيقة هي أن للحب أطيافًا كالنور، والخوف من تلك الطبيعة جهل عظيم، المثلية طبيعة إنسانية وليست اختيارًا ولا مرضًا ولا انحرافًا ولا حرامًا، الحب هو الحب، كفاية عك”.

يشار إلى خالد أبو النجا أعلن عن دعمه للمثلية بشكل صريح في عام 2015 ونشر شعار “قوس قزح”، وتم إيقافه وشطب اسمه من نقابة المهن التمثيلية في عام 2019، على خلفية مشاركته في مؤتمر خاص بالكونغرس الأمريكي حول حقوق الإنسان في مصر.