شيرين عبد الوهاب ترد على شائعة مرضها بطريقتها الخاصة

متابعة بتجـــــــــــرد: تجاهلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، الأنباء التي ترددت حول مرضها وسفرها إلى لندن للعلاج. ونشرت شيرين، صورة رومانسية تجمعها بزوجها الفنان المصري حسام حبيب.

وظهرت شيرين بفستان من اللون الذهبي فبدت بغاية الأناقة والجمال، كما ارتدى حسام بدلة من اللون البيج، في لقطة عفوية ومميّزة جدًا.

يذكر أن شيرين ألغت حفلها في الدورة الجديدة لمهرجان قرطاج، والذي كان مقررًا في ١٧ أغسطس/آب المقبل، لأسباب طارئة وفقًا لما أعلنته إدارة المهرجان، وتم استبدالها بالفنان صابر الرباعي، وهذا ما أدى إلى انتشار شائعات مرضها.