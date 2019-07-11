طلال سلامة يكشف السبب الحقيقي خلف وفاة ابنه.. ويهدد باللجوء للقضاء!

متابعة بتجـــــــــــرد: أعرب الفنان السعودي طلال سلامة عن استيائه وانزعاجه، بسبب ما يتم تداوله بين الناس من إشاعات وأكاذيب حول سبب وفاة ابنة مؤخرًا. وفي التفاصيل فقد أشارت مواقع إلكترونية فنية إلى أن سبب وفاة ابن سلامة هو حادث دخل على إثره في غيبوبة ومن ثم فارق الحياة.

وعلى ما يبدو أن الفنان طلال سلامة ضاق ذرعًا بسبب كثرة الكلام حول وفاة ابنه والأسباب الغير حقيقة التي تم تناقلها، وهو ما دفعه ليحسم الجدل حول الأمر، فكتب عبر حسابه على موقع “تويتر”:

“للمره الاخيره والتوضيح يعم الجميع صحافه وجمهور وفاة إبني عن عمر يناهز 18 سنه طبيعيه بقدر من الله ولم يكن في غيبوبه ولا أتعرض لحادث حسبي الله ونعم الوكيل في من يتداول الأكاذيب ولن يفلت من العقاب وأي صور تتداول عن ابنائي قديماً أوحديثاً لن يفلت من تداولها وهذا للتذكير فقط”.

تجدر الإشارة إلى أن طلال سلامة كانت قد طالته شائعات حول تعرضه لوعكة صحية، وهو ما دفعه للتأكيد لجمهوره أنه بخير ولا يعاني من أي مرض.