الموت يفجع مروان خوري في أعز الناس

متابعة بتجــــــــــرد: فُجع النجم اللبناني مروان خوري فجر اليوم الخميس، 11 تموز/يوليو، بوفاة والدته نسيما مارون نطانيوس وذلك بعد صراع مع المرض.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة 12 الجاري في كنيسة السيدة – عمشيت ثم ينقل جثمان الفقيدة الى مسقط رأسها – مزرعة التفاح قضاء زغرتا.

تقبل التعازي قبل الدفن ويومي السبت والاحد 13 و 14 تموز من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السابعة مساءً في دار رعية كنيسة السيدة – عمشيت.

نتقدّم في أسرة موقع “بتجــــرد” بأحر التعازي من الفنان مروان خوري ومن عائلة الفقيدة.