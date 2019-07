ابن كيت ميدلتون يفوز بلقب “الطفل الزعيم” – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: فاز الأمير الصغير “لويس”، الابن الثالث لوريث العرش البريطاني الأمير ويليام، بلقب “Boss Baby- الطفل الزعيم” على مواقع السوشيال ميديا، بعد انتشار صورته بالنظارة السوداء الخاصة بوالدته الأميرة كيت ميدلتون اليوم.

وفور انتشار صورة الأمير الصغير وصاحب المرتبة الخامسة في ترتيب وراثة العرش الملكي، بدأ رواد التواصل الاجتماعي نشر صورته وهو يرتدي النظارة السوداء ومقارنتها بصورة شخصية الإنيمي الشهيرة، وبطل فيلم “الطفل الزعيم” الذي تم إنتاجه عام 2017.

والتقطت الصورة التي أصبحت الأوسع انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهر اليوم، أثناء حضور عائلتي ساسكس وكامبريدج مباراة البولو في نادي بيلينجير بولو، في ووكينغهام، لتشجيع كل من الأمير هاري وشقيقه الأمير ويليام الذين شاركا بفرق معارضة في الحدث الخيري.

والتقطت الكاميرات عددا من الصور لدوقة كامبريدج، وهي تلعب مع أطفالها الثلاثة على العشب أثناء مشاهدتها للمباراة، التي تقام على شرف مالك نادي ليستر سيتي الراحل فيتشاي سريفادهانابرابا، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في أكتوبر 2018.

WOKINGHAM, UNITED KINGDOM – JULY 10: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) Prince Louis of Cambridge and Catherine, Duchess of Cambridge attend the King Power Royal Charity Polo Match, in which Prince William, Duke of Cambridge and Prince Harry, Duke of Sussex were competing for the Khun Vichai Srivaddhanaprabha Memorial Polo Trophy at Billingbear Polo Club on July 10, 2019 in Wokingham, England. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)