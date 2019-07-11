فؤاد عبد الواحد يطرح جديده.. “في غيابك” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان فؤاد عبد الواحد اليوم أحدث أعماله الغنائية بعنوان “في غيابك”، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”.

أغنية “في غيابك” من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ، ألحان عزوف، توزيع مهند خضر، مكس وماسترينغ جاسم محمد.

وتقول كلماتها: كنت حاضر في غيابك.. مرّك الطاري وجابك.. جيّتك كانت جريئة.. وما ملك خطوتك خوف.. ما ترددت فـ حظورك.. جيتني تسابق غيابك.. ما حسبت حساب خوفك.. وما تحدَّتك الظروف..

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وكان فؤاد عبد الواحد قد طرح مؤخرًا، أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، حملت عنوان “يا بني آدم”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات رياض العوض، وألحان محمد غازي، وتوزيع مدحت خميس، ومن إخراج بسام الترك، كما أطلق أغنية أخرى بعنوان “نبض ذاتي”، من كلمات الجابر، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح.

لمشاهدة فيديو أغنية “في غيابك”: