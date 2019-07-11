منذر رياحنة يكشف عن كواليس “ماتريوشكا” – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك الفنان الأردني منذر رياحنة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، مجموعة صور من كواليس الفيلم الروسي المصري “ماتريوشكا”.

وظهر “ريحانة” في الصور مع أبطال الفيلم، من داخل الصحراء أثناء التصوير، وعلق عليها قائلا: “كواليس الفيلم الروسي المصري ماتريوشكا للمخرج خالد مهران، والكاتبة الروسية إلينا سربرياكوفا وعماد السباعي، مع أجلايا تراسوفا وبولينا جرينتس وداشا روساكوفا وكاترينا كوفالشوك”.

فيلم “ماتريوشكا” من بطولة منذر ريحانة، محمد نور، أحمد جمال سعيد، أيمن منصور، ياسر الطوبجي، وأحمد عزمي من مصر.

Advertisements

وتدور أحداث الفيلم في فترة التسعينيات، حيث 4 فتيات روسيات يقررن التوجه إلى مصر والإقامة فيها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

وخاض منذر رياحنة السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “العاشق.. صراع الجواري” بمشاركة كل من غسان مسعود، وركين سعد وفاطمة ناصر، والعمل من تأليف أحمد المغربي وإخراج محيي الدين، وعرض على “روتانا دراما”.

وشارك منذر أيضا في رمضان الماضي في مسلسل “ماذا لو” الذي تدور أحداثه حول فكرة الاختيارات، عندما يتحتم على الإنسان اتخاذ قرار ما بدلًا عن غيره، وتحمل مسؤولية ونتيجة لاختياره في مختلف مجالات الحياة.