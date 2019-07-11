"رسائل الحرية" تفتتح مهرجان الحمامات الدولي في تونس

افتتحت مسرحية "رسائل الحرية" الدورة الـ55 من مهرجان الحمامات الدولي في تونس، الأربعاء، بحضور الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية.





"رسائل الحرية" مسرحية تتناول حقبة زمنية عاشتها تونس بماضيها السياسي والديني والتاريخي، وأدت إلى حراك شعبي للحصول على الحرية أفضى إلى ثورة عارمة، ونجح الشعب في بناء دولة تزعمها فيما بعد أشخاص غير جديرين بها وبتضحيات شعوبهم.





وتتطرق المسرحية إلى كل المفاهيم المتعلقة بهذا الواقع، وتساؤل الشخصيات بمختلف أنماطها وأغراضها عن مفهومي السلطة وبناء دولة جديدة بواسطة مجتمعات لا تملك الخبرة أو المقومات.





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المسرحية أعدت خصيصا لافتتاح مهرجان الحمامات الدولي، تأليف الكاتب التونسي عز الدين المدني، وإخراج حافظ خليفة، وشارك في الأداء مجموعة من الوجوه المسرحية التونسية، أبرزهم: كمال العلاوي والبشير الغرياني وبحري الرحالي والبشير الصالحي ونور الدين العياري وفتحي الذهيبي وعبدالرحمن محمود وشهاب شبيل وكمال زهيو وعبير بن صميدة.

وتولى إعداد الموسيقى التصويرية الدكتور رضا بن منصور، بمشاركة شرفية وأداء صوتي حصري للفنان لطفي بوشناق.





يقدم مهرجان الحمامات الدولي على مدى 4 أسابيع حفلات غنائية لفنانين عرب وأجانب، وتختتم فعالياته يوم 17 أغسطس/آب مع حفل المطربة التونسية أمينة فاخت.







وتشهد الدورة الجديدة للمهرجان العديد من العروض المهمة، ويقدم الموسيقي اللبناني زياد الرحباني، لأول مرة، عرضا في تونس عبر حفلين يومي 2 و3 أغسطس/آب.

الدورة الأولى لمهرجان الحمامات الدولي بتونس عقدت عام 1966، وهو ثاني أهم مهرجان ثقافي تونسي بعد مهرجان قرطاج الدولي.



