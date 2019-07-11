أنغام في السعودية بأغانٍ خليجية.. "وين تروح"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت المغنية المصرية أنغام مجموعة من أغنياتها الخليجية، مثل "لا تهجي" و"يوجعونك" و"وين تروح" و"راح تذكرني"، خلال حفل غنائي بمسرح القرية التراثية بمدينة الباحة بالسعودية، الأربعاء.
وعبّرت أنغام، خلال الحفل عن سعادتها بحفاوة الاستقبال التي لمستها في المملكة، وخاطبت جمهورها قائلة: "أنا سعيدة بالحب الذي أحطتموني به من وقت دخولي المطار، حتى وقوفي أمامكم على هذا المسرح العظيم بهذا البلد الجميل بأهله، الذي أعطاني طاقة إيجابية كبيرة".
وأضافت: "شرف لي أن منحتموني هذه الفرصة لأن أكون أول فنانة عربية تقف على هذا المسرح العظيم، شكرا لكم".
وأحيت أنغام حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية منذ أيام، وسط حضور جماهيري كبير.
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