مروان خوري يُفجع بوفاة أعز الناس

Jul 11, 2019
فُجع النجم اللبناني مروان خوري فجر اليوم الخميس، 11 تموز، بوفاة والدته نسيما مارون نطانيوس وذلك بعد صراع مع المرض.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة 12 الجاري في كنيسة السيدة – عمشيت ثم ينقل جثمان الفقيدة الى مسقط رأسها – مزرعة التفاح قضاء زغرتا.
تقبل التعازي قبل الدفن ويومي السبت والاحد 13 و 14 تموز من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السابعة مساءً في دار رعية كنيسة السيدة – عمشيت.
قداس المرافقة يوم الاحد 14 تموز في كنيسة السيدة عمشيت الساعة السابعة مساءً.
أسرة موقع “الخليج 365” تتقدّم بأحر التعازي من الفنان مروان خوري ومن عائلة الفقيدة.
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