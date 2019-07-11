بعد رفضه لعقود، محكمة إسبانية تثبت أبوة خوليو إغليسياس لرجل

بعد ثلاثة عقود، أخيراً قضت محكمة إسبانية بثبوت أبوة النجم الشهير خوليو إغليسياس لرجل يبلغ من العمر 43 عامًا يدعى خافيير سانتشيث-سانتوس وولد عام 1976 لراقصة برتغالية تدعى ماريا إديت سانتوس.

وكان المغني الشهير قد رفض على مدار عقود الخضوع لاختبار الحمض النووي (دي.إن.إيه)، ولا يزال من الممكن الطعن في قرار إثبات النسب بحسب رويترز.

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نذكر ان خوليو إغليسياس ثمانية أبناء وهم ثلاثة من زوجته إيزابيل بريسلر وخمسة من زوجته ميراندا ريجنسبرجر.

نشير أن “اغليسياس” كان قد احتفل ضمن جولته الغنائية مؤخراً بعيد ميلاده الـ 75 عاماً وايضاً بمناسبة مرور 50 عاماً على مسيرته الفنية والتي حقق فيها نجاحات كبيرة تضمنت حوالي 82 البوماً وباع اكثر من 300 مليون البوم حيث يعتبر واحداً من اكثر الفنانين مبيعاً حول العالم.