وجها لوجه مع دانييلا سمعان زوجة سيسك فابريغاس

في أول حوار لها مع مؤسسة اعلامية عربية، تفتح اللبنانية دانييلا سمعان، زوجة لاعب كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس Cesc Fàbregas، قلبها لموقع الجميلة، لتحدثنا وجها لوجه عن أمومتها لخمسة أبناء، وعن علاقتها بزوجها.

بعيداً عن قصة ارتباطك بأحد أشهر لاعبي كرة القدم، الإسباني سيسك فابريغاس Cesc Fàbregas، حدثينا عن دانييلا سمعان.

أنا لبنانية، ولدت في ضيعة تدعى مزيارة، شمال لبنان. قضيت هناك، وسط الطبيعة الخلابة، أجمل أيام حياتي. طفولتي كلها كانت هدوءاً وسعادة ومحبة، أحاطني بها أفراد أسرتي ومحيطي.

دانييلا سمعان: زوجي مثالي وعلاقتنا حب واحترام

تتقاسمين مع زوجك حياة سعيدة ومستقرة منذ عدة سنوات رزقتما خلالها بثلاثة أبناء. ما هو سر هذه السعادة؟

تقوم علاقتي مع زوجي على الاحترام والحب، ونعمل باستمرار على الحفاظ على صدق مشاعرنا تجاه بعضنا البعض، مع الحرص الدائم على الاشتراك سوية في عدة نشاطات ومسؤوليات، وفي مقدمتها تربية أطفالنا، وعلى تنمية علاقتنا يومياً، حيث نقضي الكثير من الوقت مع بعضنا البعض نتحدث ونضحك...

أستطيع القول إن زوجي زوج مثالي، ذو قلب من ذهب. فهو يفهمني ويشجعني على إنجاز الكثير من الأشياء، لا سيما لناحية المواظبة على الرياضة والأكل الصحي. فقوته هي المنبع الذي أستلهم منه قوتي. وهو قوي لأنه متصالح مع نفسه. إنه رجل نبيل بأتم معنى الكلمة.



العائلة على رأس أولويات دانييلا سمعان

يشتهر عالم كرة القدم بأنه عالم غير مستقر، حيث يضطر اللاعبون إلى التنقل باستمرار من نادٍ إلى آخر أو من بلد إلى آخر. كيف تتعايشين مع ظروف زوجك المهنية؟

لدي مسؤولية كبيرة تجاه عائلتي، فهي على رأس أولوياتي. أتعايش بكل سهولة مع تنقلات زوجي، وأرافقه أينما ذهب. ولا تهمني المدينة التي سنعيش فيها، بل أن نكون سوية. وقد لقنت أطفالي أهمية هذا الرباط، لأن العائلة مهمة جداً بالنسبة إلي. فمثلا لا يكاد يمر يوم من دون أن أهاتف أمي، التي هي مثلي الأعلى في الحياة، لأنها استطاعت أن تربي تسعة أطفال. كانت تخصص لنا الكثير من الوقت والجهد، وأنا أحاول بدوري أن أكون أماً مثاليّة مثلها. وقد تزوجت برضاها وبتشجيعها، لأن الحب كان أساس هذا الزواج.

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دانييلا سمعان تربي اطفالها بنفس الطريقة

لديك طفلان من زواج سابق وثلاثة أطفال من زوجك الحالي. كيف تنجحين في تربية خمسة أطفال من رجلين مختلفين؟

ربيت كل أطفالي بنفس الطريقة. أعاملهم كأم وليس كصديقة، حيث من المهم جداً أن يفهم الأبناء مبكراً أن الأم تحب الخير لكل أبنائها، دون أي تفرقة بينهم، وأنها تكنّ لهم من دون تمييز نفس القدر من الحب، وأنها حاضرة في حياة كل واحد منهم، لأنهم بالنسبة إليها مثل أصابع اليد.

دانييلا سمعان ليست أمّا صارمة

هل أنت أم صارمة في تربيتك لأولادك؟

قطعاً لا. فأنا ضدّ هذا النوع من التربية لأنّ الأولاد بحاجة لأن يعبّروا عن نفسهم بمواقف متعدّدة. فإذا قمنا بمنعهم عن ما يريدون، سيقومون به بدل المرة مرتين، ورغماً عن أهلهم. أعتقد أن كل شيء في الحياة يجب أن نقوم به باعتدال، لذا لا يجب أن نكون قاسين إلى درجة أن نكسرهم، ولا أن نكون متساهلين إلى درجة أن تفلت الأمور من أيدينا.



دانييلا سمعان وعلاقتها بابنتها ماريا طقطوق

كيف تصفين علاقتك بابنتك الكبرى ماريا؟

ماريا إنسانة مستقلة، تحب مساعدة الآخرين، وتتمتّع بقدرة كبيرة على الإصغاء. وهي تقوم بالـ "شوبينغ" في خزانتي الشخصية، وتعرف جيداً قيمة الأشياء، حيث نتقاسم الكثير من الملابس. وبالرغم من أن عقلها منفتح، إلا أنني أعمل ما في وسعي لحمايتها من التعليقات السلبية التي كثيراً ما تصلها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشرح لها أن كراهية بعض الناس لا ذنب لها فيها، لأن وراء أغلب رسائل الكراهية والحقد أشخاصاً تعساء ومضطربين نفسياً. ومع ذلك أعتبر أن التهجم على الناس بتلك الطريقة جرم لا يغتفر.

ما هو أهمّ شيء ورثته من أصولك اللبنانية وتحرصين على الحفاظ عليه؟

ورثت الثقافة اللبنانية، ولهجتي أيضاً. أحب الحياة والمرح ككل اللبنانيين، كما أميل إلى الفن والجمال، وأحب الموسيقى والغناء.



جلسة التصوير الحصرية الخاصة لـ دانييلا سمعان [email protected] ولابنتها ماريا طقطوق [email protected] من توقيع المصور [email protected]

تم التصوير في فندق Hôtel Métropole Monaco

الأزياء من زهير مراد Zuhair Murad وآمين كوتورAmen Couture، متوفرة لدى [email protected]؛ ومن بالمان Balmain متوفرة لدى [email protected]

المجوهرات متوفرة لدى [email protected]

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