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Jul 11, 2019
بعد غياب عشرة أيام عن التواصل مع جمهورها، وبعد الاشاعة التي طالتها مؤخراً حول تواجدها في لندن حيث تتلقى العلاج بعدما تعرضت لوعكة صحيّة ألمت بها بشكل مفاجئ، خصّت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها على مواقع التواصل بصورة مميزة جمعتها مع زوجها الفنان المصري حسام حبيب.
شيرين لم تعلق على الصورة العاطفية بأي كلمة، بل أرفقتها بعلامة “قلب” فقط.
حظيت الصورة على مئات الآلاف ما بين تعليق واعجاب، حيث عبّر جمهور نجمة “مشاعر” عن محبته الكبيرة لها.
نذكر أن شيرين لم تنفِ أو تؤكّد الخبر الذي تم تداوله عن اصابتها بوعكة صحية ولكن شقيقها كشف على حسابه على انستغرام أن شيرين بصحة جيدة ولا صحة للاخبار المتداولة وأنها لم تتعاقد على إحياء أي حفل بهدف قضاء إجازة مع عائلتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اشاعة مرضها، هذا ما نشرته شيرين عبد الوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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